Hogeschool Rotterdam doet aangifte van valse brandmelding

De Hogeschool van Rotterdam gaat aangifte doen, omdat iemand vrijdag het brandalarm heeft laten afgaan in de school. Op dat moment waren studenten tentamens aan het maken.

Ron Bormans, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, zegt zaterdag dat iemand het brandalarm opzettelijk heeft laten afgaan. "Zoeken we uit en gaan aangifte doen", zegt hij op Twitter.

Ongeldig



Studenten werden 's middags opgeschrikt door het alarm dat afging in het gebouw aan de Rochussenstraat in het centrum van de stad. Onduidelijk is of de tentamens die zij aan het maken waren ongeldig worden verklaard.

Een jaar geleden moesten studenten de tentamens wel opnieuw maken. Toen was er ook een valse brandmelding tijdens tentamens op de Hogeschool Rotterdam.

Ontoelaatbaar



Bormans noemt de valse brandmelding ontoelaatbare verstoring van het onderwijs "waar veel studenten de dupe van zijn. Ik ben het zat."

Volgens de bestuurder realiseren mensen zich niet wat er gebeurt als mensen brandmeldingen niet meer serieus nemen. "Dan kunnen er doden vallen", schrijft hij. "Die verantwoordelijkheid neem je op je als "zo maar" op die knopt drukt."