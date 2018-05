Carl Groeneveld vraagt:

In Nederland heb je recht om te staken bij een bedrijf...tot de rechter uitmaakt dat je weer moet gaan werken. Is dit in andere landen ook zo geregeld?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.