Voormalig Feyenoord-voorzitter Gerard Kerkum (87) overleden

Voormalig speler en Feyenoord-voorzitter Gerard Kerkum is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Rotterdamse voetbalclub van 1982 tot 1989 en was de afgelopen jaren actief als voorzitter van de Stichting Continuïteit (STICO), het orgaan dat 51% van de Feyenoord-aandelen beheert.

Kerkum was een echte clubman

Gerard Kerkum werd op 13 november 1946 lid van Feyenoord. Hij was toen nog scholier op de Johan van Oldenbarnevelt HBS aan het Afrikaanderplein, waar ook het eerste terrein van Feyenoord lag.

Kerkum speelde van 1951 tot 1965 in het eerste elftal van Feyenoord. Hij was vele jaren aanvoerder en speelde uiteindelijk 349 competitiewedstrijden, waarin hij 13 keer scoorde. Kerkum kwam tevens één keer uit voor het Nederlands Elftal.

Na de HBS volgde hij een opleiding tot bouwkundige. Later werd hij directeur van een aannemingsbedrijf, maar Kerkum bleef een echte clubman. Hij werd na zijn voetballoopbaan bestuurslid en bracht het uiteindelijk in 1982 tot voorzitter. In die jaren was Feyenoord in verval, maar de club behaalde in het seizoen 1983/1984 wel de dubbel.

Commissie Kerkum en president-commissaris

In 2006 was hij voorzitter van de naamgevende Commissie-Kerkum. Dat is de commissie die een oordeel over voorzitter Jorien van den Herik velde en die de structuur van de profclub onderzocht en pleitte voor eenheid van alle geledingen.

Vanwege aanhoudende financiële perikelen bij Feyenoord kwam Van den Herik onder toenemende druk te staan om af te treden. Op 4 december 2006 oordeelde Commissie-Kerkum dat de organisatiestructuur van Feyenoord gewijzigd moest worden. In het oordeel van deze commissie zou er geen plaats meer zijn voor de voorzitter.

Na het aftreden van Van den Herik werd Gerard Kerkum tijdelijk de nieuwe president-commissaris van Feyenoord. Aan het einde van het seizoen 2006/07 volgde Dick van Well hem op.