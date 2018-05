De Spijkenisserbrug kampt sinds zaterdagmiddag met een storing. Alleen het scheepvaartverkeer heeft er last van, zegt Rijkswaterstaat.

Wat er precies kapot is aan de brug, is nog onduidelijk. Het is de 59e storing in drie jaar tijd. Er is een specialistische monteur onderweg. Volgens Rijkswaterstraat gaat de storing "nog wel even duren".