Rommelmarkt basisschool brengt 2 duizend euro op voor afscheid

Basisschool De Klimop in Rotterdam-Noord heeft zaterdag een rommelmarkt gehouden om een afscheidsfeest te kunnen organiseren. Dat heeft tussen de 1.500 en 2.000 euro opgebracht.

De school moet aan het eind van het schooljaar na bijna honderd jaar dicht. De leerlingen krijgen vanaf het nieuwe jaar op een andere afdeling van De Klimop op de Rembrandtstraat of ze gaan naar een andere school.

Inboedel

Omdat veel spullen zoals servies en boeken over zijn, werd de inboedel zaterdag in de etalage gezet. De rommelmarkt bij het schoolgebouw aan de Klein-Coolstraat begon om 11:00 en was om 15:00 uur afgelopen.

Mensen die bijvoorbeeld een kast en ander meubilair hebben gekocht, kunnen hun aanwinst aan het eind van het schooljaar ophalen.

Hoewel de schoolleiding had gerekend op 350 euro was de uiteindelijke opbrengst een stuk hoger. Het geld wordt gebruikt voor het afscheidsfeest op 4 juli.

Sluiting

De Klimop kreeg in 2014 te horen dat de school moest sluiten van Stichting BOOR, waar de school onder valt. De reden was dat er te weinig kinderen op de school zaten en dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed zou zijn.

Dit tot grote woede van ouders . Volgens hen was de school juist geschikt voor kinderen die op een school met grote klassen buiten de boot zouden vallen.