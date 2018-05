Sparta-scout: 'Je kon vroeger al zien dat Wijnaldum dit zou halen'

Georginio Wijnaldum staat zaterdagavond met zijn Engelse ploeg Liverpool in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Kenneth Butter, scout en jeugdtrainer van Sparta, maakte de middenvelder van jongs af aan al mee in de jeugd van de Kasteelclub. Hij kijkt reikhalzend uit naar deze finale.

Butter zag vroeger al dat Wijnaldum dit podium zou halen: "Daar hoef je geen scout voor te zijn. Dat kon je al zien. Het zat er al bij hem in." De scout en jeugdtrainer kent de Rotterdammer al vanaf de F-jes van Sparta: "Ik heb hem behoorlijk zien opgroeien. Het ging met vallen en opstaan. Het is fantastisch om te zien waar hij nu gekomen is."

In zijn jeugdjaren sliep en at Wijnaldum regelmatig bij Butter: "We moesten vroeg weg voor de wedstrijd en dan zag hij er slaperig uit. Hij sliep dan op vrijdag bij mij. We ontbeten dan goed, zodat Wijnaldum goed de wedstrijd in zou gaan." Verder lette Butter ook buiten het voetbal op Wijnaldum. "Er is nog wel contact als hij bij Sparta is. Maar die jongens leiden een ander leven, dat is niet voor te stellen."