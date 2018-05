Deel dit artikel:











Zaalvoetbalsters Pernis pakken de landstitel De zaalvoetbalvrouwen van VV Pernis zijn landskampioen (Bron: Anneke van Huis - Twitter)

VV Pernis is vrijdagavond landskampioen geworden in de eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen. Het damesteam versloeg in de finale Drachtster Boys met 2-1.

In de eerste helft nam Pernis de 1-0 voorsprong, maar de Friezen maakten voor de rust nog 1-1 gelijk. Na 'de thee' kwamen de dames uit Pernis weer op voorsprong (1-2). Daarmee haalden de vrouwen van coach Sharon van Zadelhoff wederom de landstitel. Vorig seizoen werd Pernis ook kampioen.