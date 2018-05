Honkbal: Neptunus verpletterend langs Amersfoort

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in eigen huis flink uitgehaald tegen Quick Amersfoort. De Rotterdamse honkballers haalden zelfs de dubbele cijfers: 13-1.

De mannen van coach Ronald Jaarsma scoorden in de eerste drie innings zeven punten. Alleen in de vierde inning maakte Neptunus geen punten, maar de stand was op dat moment al 7-0. Amersfoort sleepte in de vijfde inning nog een puntje binnen. Dat was echter een doekje voor het bloeden. Het duel eindigde tijdens de zevende inning bij een 13-1 stand.

Neptunus is koploper met 26 punten uit veertien wedstrijden. Zondag gaan de Rotterdammers op bezoek bij Amersfoort.