Binnenvaartschip gezonken na aanvaring op Dordtsche Kil

Op de Dordtsche Kil zijn twee schepen op elkaar gevaren. Twee opvarenden zijn bij de aanvaring in het water beland. Ze zijn gered en worden opgevangen door hulpdiensten.

Een van de schepen is gezonken en ligt nog voor een deel boven water, zegt de brandweer. Het gezonken schip had een lading kunstmest. Die lekt olie, meldt de brandweer. Dat wordt zo goed als het gaat opgevangen. Uit watermonsters blijkt dat er vooralsnog geen effecten op het milieu zijn.

Het andere schip is een lege tanker en ligt inmiddels in een haven in 's Gravendeel. Het gezonken schip wordt geborgen.

De oorzaak van de aanvaring is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Hulpdiensten waren massaal via het water, de lucht en de weg naar het ongeluk gesneld.