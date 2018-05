Weer polsblessure voor Luiten

Joost Luiten heeft opnieuw last gekregen van de blessure in zijn linkerpols. De Rotterdamse golfer laat dinsdag een MRI-scan van het gewricht maken. Zijn vlucht naar Italië, voor deelname aan de Italiaanse Open, heeft hij op die dag voorlopig verplaatst naar de avond.

Luiten zegt al twee weken met pijn te golfen. "Het is heel teleurstellend. In maart had ik er ook last van en toen hebben we besloten er een spuit in te zetten. Daardoor heb ik een paar weken pijnvrij kunnen spelen. Waarschijnlijk zit er nu weer vocht in het bot. Dat irriteert en geeft stijfheid", laat hij op zijn website weten.

De Rotterdammer meldt dat de blessure niet ernstig is: "Het probleem is echter dat er afgezien van rust houden weinig tegen te doen valt. In een pees kun je een spuit zetten, in het bot gaat dat niet. Maar laten we hopen dat het meevalt.''