Geen finale voor HC Rotterdam in Euro Hockey League

De hockeyers van HC Rotterdam hebben zaterdag zich niet weten te plaatsen voor de finale van de Euro Hockey League. Het team van coach Albert Kees Manenschijn verloor de halve finale tegen Bloemendaal met 6-0, waardoor de Rotterdammers zondag tegen de Belgische club Herakles gaan strijden om de derde plek.

Rotterdam schoot in Bloemendaal niet goed uit de startblokken, maar de oranjehemden wisten in het eerste kwart daar niet van te profiteren. In het tweede kwart was het wel raak voor Bloemendaal. Jamie Dwyer zette de thuisploeg via een strafbal - gegeven na de tussenkomst van de videoscheidsrechter - op een 2-0 voorsprong. Dit seizoen tellen in de Euro Hockey League velddoelpunten dubbel.

Na de rust kwam Rotterdam beter voor de dag, maar het iets betere veldspel werd niet in doelpunten omgezet. Het doelpunt viel aan de andere kant via Florian Fuchs (4-0). De Rotterdammers moesten vervolgens alles of niets gaan spelen. Het werd niets, want Thierry Brinkman was in de laatste minuut met een intikker verantwoordelijk voor de 6-0.