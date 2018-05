Deel dit artikel:











Stoomtrein gooit roet in dienstregeling MerwedeLingelijn Arrivatrein op de MerwedeLingelijn

Door een vertraging van een stoomtrein bij het evenement Dordt in Stoom, komt het treinverkeer van Arriva in de knoei. Voorlopig vervallen alle treinen die om 26 en 56 minuten over het uur vertrekken.

De stoomtrein rijdt als pendeltrein voor het evenement Dordt in Stoom.