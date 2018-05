Turkstra na EHL-uitschakeling: 'Op meerdere fronten afgetroefd'

Hidde Turkstra had zaterdag na afloop van Bloemendaal-HC Rotterdam (6-0) in de halve finale van de Euro Hockey League geen antwoord op de vraag waarom zijn ploeg geen vuist kon maken tegen de oranjehemden. "We zijn niet op één, maar op meerdere fronten afgetroefd", was zijn eerste reactie.

Rotterdam zag de EHL als de mogelijkheid om het matige hoofdklasseseizoen nog enigszins glans te geven. "Bovendien konden we een prijs pakken. Die kans hebben we volgend jaar niet. Dat maakt het dubbel zo pijnlijk", zegt Turkstra.

Nu wacht voor de Rotterdammers de derde plaats. "Nu is het even balen, even oplappen. Morgen weer een dag", relativeert Turkstra. "We gaan het seizoen winnend afsluiten. Als het met brons is, dan is het met brons."

Wat Turkstra nog meer te zeggen had over de verloren halve finale, hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.