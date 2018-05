Amateurvoetbal: Capelle en Spijkenisse nacompetitie; degradatie RVVH

Capelle en Spijkenisse zijn in een rechtstreeks duel veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie om lijfsbehoud in de derde divisie zaterdag. De teams troffen elkaar op Sportpark 't Slot, waar Spijkenisse uiteindelijk Capelle klopte (1-2).

Jazzy Adams zette de groen-witten aan de leiding (0-1). Met nog vijftien minuten te spelen zetten Sandin Avdic de bordjes weer in evenwicht (1-1), maar het was Felino Jardim die Spijkenisse uiteindelijk de overwinning bezorgde. Door deze uitslag eindigen Capelle en Spijkenisse als vijftiende en zestiende. Zij gaan nu strijden om handhaving.

ASWH eindigde de competitie als nummer elf met 47 punten. In de laatste wedstrijd van het seizoen won de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht op bezoek bij Harkemase Boys met 2-1. Kyle Doesburg was de man van de wedstrijd met twee goals.

Tweede divisie

Barendrecht is, op basis van een minder doelsaldo ten opzichte van HHC Hardenberg, vierde geworden met 59 punten. De ploeg van coach Adrie Poldervaart pakte in het slotduel een puntje tegen IJsselmeervogels (2-2). Joey Jongman en Tim Eekman schoten de thuisploeg nog op voorsprong, maar de bezoekers uit Spakenburg trokken de stand nog gelijk.

Excelsior Maassluis sluit het seizoen af als zevende met 51 punten. Jeroen Rijsdijk, die zijn laatste wedstrijd voor de Tricolores coachte, zag zijn ploeg thuis met 1-0 van AFC verliezen.

Jong Sparta, elfde met 43 punten, kon de laatste competitiewedstrijd ook niet winnen. De belofteploeg ging met het minimale verschil onderuit bij FC Lisse (1-0).

Hoofdklasse A

RVVH is na de 2-0 nederlaag tegen SteDoCo gedegradeerd naar de eerste klasse. De Ridderkerkers werden vijftiende en behaalden in dertig duels maar 24 punten, te weinig om ook de nacompetitie nog te halen. Namens de ploeg uit Hoornaar scoorden Jay-Jay Meierdres en Bryan Jongeneel. SteDoCo (derde met zestig punten) gaat de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie in.

Rijsoord mag zich ook op gaan maken voor de nacompetitie, maar dan om lijfsbehoud. De Ridderkerkse formatie komt met 29 punten uit dertig duels drie punten tekort om zich rechtstreeks te handhaven. In eigen huis werd Jodan Boys wel met 3-2 verslagen. Chris Promes, Desley Hoogendijk en Patrick Berends scoorden voor Rijsoord.

Overige uitslagen:

Noordwijk-Zwaluwen 4-2

Nootdorp-Smitshoek 3-1

Tweede Klasse D

BVCB is in de tweede klasse D van het zaterdagamateurvoetbal kampioen geworden. De ploeg van coach Jan Everse klopte Neptunus-Schiebroek, getraind door Rob Jacobs, met 2-0. Na deze titel is de ploeg uit Bergschenhoek gepromoveerd naar de eerste klasse. Aanstaande maandag zie je in Sportclub Rijnmond een reportage over deze wedstrijd op TV Rijnmond.