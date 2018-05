Deel dit artikel:











Historische eerste zege voor motorcoureur Van der Mark Michael van der Mark (Bron: ANP - Vincent Jannink)

Michael van der Mark heeft zaterdag zijn eerste zege in het WK Superbike geboekt. Op het circuit van Leicestershire in Groot-Brittannië kwam de Rotterdamse motorcoureur op zijn Yamaha als eerste over de finish. Hij bleef op Donington Park de Britten Jonathan Rea en Tom Sykes voor.

Van der Mark startte als zesde, maar hij nam na een aantal inhaalacties de leiding in de wedstrijd. Die voorsprong wist hij tot het laatste moment vast te houden. Op de ranglijst staat Van der Mark op de vierde plaats met 138 punten, 91 punten minder dan koploper Rea. Het is de eerste keer dat een Nederlander in deze klasse een overwinning pakt.