Politie houdt zes verdachten aan na steekpartij in Dordrecht Foto: Jordy Nijenhuis

Een vechtpartij tussen tien personen op straat in Dordrecht is zaterdagavond uitgelopen op een steekpartij. Daarbij is één persoon gewond geraakt, die is naar het ziekenhuis gebracht.

Onder de opgepakte verdachten is ook degene die heeft gestoken, meldt de politie. De steekpartij gebeurde in de Bosboom-Toussaintstraat. De politie doet onderzoek in de straat en zoekt getuigen.