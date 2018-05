Deel dit artikel:











Ruzie loopt uit op steekpartij in Dordrecht Foto: Jordy Nijenhuis

Een ruzie in Dordrecht is zaterdagavond uitgelopen op een steekpartij. Daarbij is één persoon gewond geraakt, die is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde in de Bosboom-Toussaintstraat. Een ooggetuige meldt dat verderop een arrestatieteam klaar staat om een verdachte op te pakken. Waar de ruzie over ging en andere details zijn vooralsnog niet bekend.