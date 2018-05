'Kerkum was een echte Feyenoorder: geen woorden, maar daden'

Het nieuws dat Feyenoord-icoon Gerard Kerkum is overleden, raakt ook oud-teamgenoten Rob Jacobs en Eddy Pieters Graafland. Zij speelden met hem in de jaren '60 samen en kennen de voormalig speler en voorzitter van de Rotterdammers goed.

"Hij was op en top Feyenoorder", zegt Jacobs. "Eentje van de goede kant. Hij had alles voor Feyenoord over en deed er veel voor om de club aan de top te krijgen. Daar heeft hij een belangrijke rol ingespeeld."

'Soms meedogenloos voor teamgenoten'

Pieters Graafland en Jacobs maakten Kerkum ook in de kleedkamer mee en omschrijven hem als een spijkerharde verdediger. "Hij had ook een open karakter", aldus Pieters Graafland, die goed bevriend was met Kerkum. "We hebben wel eensgehad, maar dat was dan oprecht." Maar Pieters Graafland zegt ook dat de Rotterdammer soms meedogenloos voor zijn teamgenoten was.

"Dat werd niet altijd gepikt door de jongens met wie hij speelde. Zij vonden het niet leuk om op hun nummer gezet te worden. Ik denk dat hij hiermee niet veel vrienden uit zijn tijd als voetballer heeft overgehouden", zegt Graafland.

'Je kende hem alleen van Feyenoord'

Feyenoord was alles voor hem, zegt Graafland. "Hij was een heel vooraanstaand persoon voor de club. Kerkum stond overal vooraan en deed als aanvoerder zijn best om de jongens te inspireren."

Kerkum maakte ook carrière in de bouwsector. "Maar je kende hem alleen van Feyenoord. Hij ging naar alle thuis- en uitwedstrijden", herinnert Jacobs zich. "Hij behoort zeker tot de iconen van deze club." De lijfspreuk 'Geen woorden, maar daden' past volgens Jacobs daarom juist goed bij Kerkum: "Met grote hoofdletters!"

Luister hierboven naar de interviews met Jacobs en Pieters Graafland over Kerkum, oud-speler en voormalig bestuurslid van Feyenoord.