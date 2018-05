Hockeydames Rotterdam op herkansing om promotie

De dames van HC Rotterdam hebben zaterdag de finale van de overgangsklasse tegen Pinoké niet weten te winnen. In het tweede duel van de best-of-three tegen Pinoké verloren de vrouwen van coach Kees Wortmann in Amstelveel met 4-1. Vorige week gingen de Rotterdamse hockeysters in eigen huis eveneens onderuit.

Rotterdam, dat kampioen was geworden in de Overgangsklasse A, ging tegen Pinoké met een 1-0 achterstand de rust in. De ploeg uit Amstelveen kon na de thee uitlopen naar 3-0. Jimena Cedrés deed bij die stand iets terug (3-1), maar Pinoké scoorde een minuut later vanuit een strafcorner alweer de 4-1.

Na deze zege is Pinoké gepromoveerd naar de hoofdklasse. Rotterdam moet in een best-of-three tegen Groningen, nummer elf van de hoofdklasse, gaan uitmaken wie komend seizoen op het hoogste niveau van Nederland mag spelen. Het eerste duel is woensdagavond in Rotterdam.