Motorrijders zamelen geld in voor Daniel den Hoed

Het World Port Chapter van Harley Davidsonrijders in Rotterdam heeft zaterdag een toertocht gereden om geld op te halen voor de Daniel den Hoedkliniek. Deelnemers hoefden geen inschrijfgeld te betalen, maar gaven gul voor het goede doel.

"Met deze actie willen we ons van onze goede kant laten zien", zegt Sanne Boegheim, die de tocht organiseert. "Met onze motorpakken en leren jacks wekken we misschien een ruige indruk. Maar we dragen de Daniel den Hoedkliniek een warm hart toe."

De tocht startte zaterdag bij de Kuip. Meer dan honderd motorrijders kwamen naar de start. "Normaal gesproken zijn onze tochten alleen voor Harleyrijders, maar nu mag iedereen meedoen. Als ze maar doneren voor het goede doel!"

De tocht voert langs de oude Daniel den Hoedkliniek, die deze dag voor het laatst open was. "Mijn broer is daar overleden aan leukemie", zegt Hans Hasselbach. "Ik heb daar de nacht voor hij stierf aan zijn bed gezeten. Ik vind het heel goed dat we geld kunnen ophalen voor de Daniel den Hoed met deze tocht. Natuurlijk rijd ik mee."

De tocht voert langs Krimpen aan den IJssel, via Lekkerkerk en Gouda naar het eindpunt bij de Harley Davidsondealer in Nieuwerkerk, de thuisbasis van dit 'chapter', zoals de motorclub heet.

Daar staat Theo Polling alles te filmen met zijn telefoon. Hij heeft een beeldverbinding met zijn broer John, die in de Daniel den Hoedkliniek aan het herstellen is van leukemie. "Normaal gesproken rijden we dit soort ritten samen", zegt Theo. "Het is toch fantastisch dat hij er zo toch een beetje bij kan zijn."