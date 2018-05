Cricket: Excelsior '20 nog altijd ongeslagen

De cricketers van Excelsior '20 hebben zaterdag de vijfde overwinning van het seizoen geboekt. HCC werd in Den Haag met 209 runs (6 out) verslagen, terwijl de thuisploeg daar slechts 120 runs (all out) tegenover kon brengen. De Schiedammers hebben als enige ploeg van de topklasse alles gewonnen en gaan met tien punten aan kop.

VOC kende tegen Sparta een gemakkelijke middag. De promovendus uit Capelle aan den IJssel begon dramatisch aan de wedstrijd met 49 runs (all out). Het Rotterdamse cricketteam ging daar gemakkelijk over heen met 50 runs (2 out) en won met acht wickets. VOC en Sparta hebben na zes wedstrijden allebei acht punten.

Punjab verloor op eigen veld van VRA. De Amsterdamse cricketploeg was als eerste aan bet en zette 328 runs (8 out) op het scorebord. Het Rotterdamse team was all out na 240 runs. Punjab heeft na zes wedstrijden pas twee punten behaald en bivakkeert onderin.