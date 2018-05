2317 huizen in Capelle aan den IJssel zonder stroom

Door een stroomstoring in Capelle aan den IJssel zitten 2317 huizen zaterdagavond zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Stedin.

Er zijn monteurs bezig het probleem te verhelpen, het is niet bekend wat de oorzaak is van de storing. De storing is rond 21:10 uur begonnen.

Voor liefhebbers van voetbal komt de storing extra slecht uit, vanavond spelen Real Madrid en Liverpool de Champions League finale tegen elkaar.

De storing geeft ook serieuzere problemen. Op Twitter meldt iemand dat in sommige flats in het gebied liften niet meer werken. Ook haalt leidingwater de hogere verdiepingen niet, omdat het normaal door een elektrische pomp omhoog wordt geholpen.

Ouderen op hoge verdiepingen die niet meer met de trap kunnen, zitten dus zonder water vast in hun flat.