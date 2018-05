Grote stroomstoring treft Capelle aan den IJssel

Door een stroomstoring in Capelle aan den IJssel zaten 2317 huizen zaterdagavond zonder stroom. De storing begon rond 21:00 uur en was net rond 23:00 uur weer verholpen, meldde netbeheerder Stedin. Op Twitter klaagden echter verschillende klanten daarna dat nog niet alle flats stroom hadden.

Voor liefhebbers van voetbal kwam de storing extra slecht uit, zaterdagavond speelden Real Madrid en Liverpool de Champions League finale tegen elkaar.

De storing gaf ook serieuzere problemen. Op Twitter klaagden bewoners over liften die in sommige flats in het gebied niet meer werkten. Ook haalde leidingwater de hogere verdiepingen niet, omdat dat normaal door een elektrische pomp omhoog wordt geholpen.

Ouderen op hoge verdiepingen die niet meer met de trap kunnen, zaten enkele uren zonder water vast in hun flat.