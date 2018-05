Wijnaldum met Liverpool onderuit in Champions League-finale

Georginio Wijnaldum heeft zaterdagavond met zijn club Liverpool in Kiev de finale van de Champions League tegen Real Madrid verloren. De Engelse ploeg verloor met 3-1 van de Spanjaarden. De Rotterdamse middenvelder deed heel de wedstrijd mee.

Naast Wijnaldum stond ook onze landgenoot Virgil van Dijk aan de aftrap bij Liverpool. Bij het openingsdoelpunt van Karim Benzema ging een bizarre blunder van Liverpool-doelman Loris Karius aan vooraf. De Duitse keeper wilde de bal uitgooien, maar hij raakte daarbij het been van de Franse aanvaller van Real Madrid en de bal stuiterde vervolgens het doel in (1-0). Na dit opmerkelijke moment maakte Liverpool snel gelijk via Sadio Mané (1-1).

Gareth Bale zette in de 64e minuut uiteindelijk met een geweldige omhaal de 2-1 voor Real Madrid op het scorebord. De Welshman maakte uiteindelijk ook de derde treffer van de Spaanse ploeg (3-1) na wederom slecht keeperswerk van Karius.

Het was de eerste finale van Wijnaldum in de Champions League. Hij werd opgeleid in de jeugd van Sparta en maakte zijn debuut in het profvoetbal voor Feyenoord. Via PSV en Newcastle United kwam Wijnaldum bij Liverpool terecht, waar hij momenteel aan zijn tweede seizoen bezig is.