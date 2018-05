Dirk Kuyt Testimonial live op Radio Rijnmond

Zondagmiddag pakt RTV Rijnmond Sport uit met de Dirk Kuyt Testimonial vanuit De Kuip. Tussen 13:00 uur en 18:00 uur hoef je niets te missen van het voetbalfeest in het stadion van Feyenoord.

Hoogtepunt is natuurlijk de wedstrijd die Dirk Kuyt gaat spelen met veel bekende oud-ploeggenoten uit zijn tijden bij Feyenoord, FC Utrecht, Liverpool, Fenerbahce en het Nederlands elftal. Voordat het zover is wordt er om 13:30 uur ook een voorwedstrijd gespeeld. Hierbij komen de zonen van de ex-internationals Robin van Persie, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Ruud van Nistelrooy, John Heitinga, Joris Mathijsen en Dirk Kuyt in actie.

Het moet een onvergetelijk afscheid worden voor Dirk Kuyt, die eigenhandig tegen Heracles Almelo op 14 mei 2017 Feyenoord naar de eerste landstitel in 18 jaar schoot (en kopte). Net als die middag zullen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel in De Kuip zitten om verslag te doen van de bijzondere dag.