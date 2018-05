Dirk Kuyt neemt afscheid met doelpunt in Kuip vol met sterren

Dirk Kuyt heeft zondagmiddag afscheid genomen van het profvoetbal. De Feyenoorder die zich op 14 mei 2017 onsterfelijk maakte door in de kampioenswedstrijd van Feyenoord drie keer te scoren, speelde zondagmiddag mee voor Oranje, Feyenoord en 'De Vrienden van Dirk'.

Oranje speelde met onder andere Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Edwin van der Sar.

De Vrienden van Dirk bestond uit namen zoals Jerzy Dudek, Steven Gerrard (die ook even voor Feyenoord speelde) en Andy Carrol.

Bij Feyenoord deden onder andere Pierre van Hooijdonk, Danny Landzaat, Roy Makaay en Salomon Kalou mee.

Kuyt won het eerste duel namens De Vrienden van Dirk van Feyenoord met 3-2. Het andere duel begon de oud-spits in het Oranje-shirt, maar wisselde hij dat tenue later in voor het Feyenoord-shirt. Daarin scoorde hij in de laatste seconden van de wedstrijd een strafschop.

Uit de handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb ontving Kuyt ook de Faas Wilkes Prijs en de Wolfert van Borselenpenning.