Grote zoekactie naar vermiste duikers in Grevelingenmeer

In het Grevelingenmeer is in de nacht van zaterdag op zondag een grote zoekactie geweest naar twee vermiste duikers. Ze waren gaan duiken bij de haven Kloosternol in Scharendijke.

De duikers hadden tegen een restauranthouder gezegd te gaan duiken naar een oud wrak, maar toen ze om 22:30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm. Rond 23:00 uur gingen twee reddingsboten, duikteams van de brandweer en twee helikopters naar de twee op zoek. De helikopters zochten het gebied enkele uren tevergeefs af. Met de boten werd zonder resultaat onderzoek gedaan bij enkele duiklocaties en boeien. Rond 02:00 uur is de zoekactie afgeblazen. De duikers zijn nog niet gevonden.