Iedereen mag zich uitleven op 800 meter lange kunstproject White Wall

Achthonderd meter maagdelijk wit canvas dwars door het Beatrixpark in Schiedam van de Spaanse kunstenaar Paco Dalmau. Het doek kan vanaf zondag 13:00 uur beschilderd worden.

"Iedereen is straks welkom, alle materialen zijn aanwezig: verf en kwasten, alles wat je nodig hebt", zegt kunstenaar en initiatiefnemer Paco Dalmau.

Dalmau won in oktober vorig jaar de Waterweg Cultuurprijs met zijn idee voor de installatie. Hij wil mensen samenbrengen via kunst. De muur staat dan ook voor verbinding en ontmoeting en maatschappelijke participatie van inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.

Ook onderwerpen als kunsteducatie, recycling, kennisuitwisseling, teamwork en sociale integratie worden onder de aandacht gebracht.

"Als kunstenaar is het een uitdaging om dit soort grootse en indrukwekkende constructies te maken", zegt Dalmau in het Engels op Radio Rijnmond. "Als artiest probeer je uit je comfortzone te treden en dingen te doen die uitdagend zijn voor jezelf en voor het publiek. En het is een beetje 'gek', zoals jullie in het Nederlands zeggen", legt hij zijn inspiratie voor het White Wall project uit.

Grootste van Nederland

White Wall is het grootste kunstdoek ooit in Nederland. De grootste ter wereld was in China, daar ging het dan niet om de Chinese Muur, maar om een drie kilometer lang kunstdoek. "Maar die hebben ze niet gebouwd zoals deze", zegt Dalmau: "Dat kunstdoek lag op de grond."

Het doek is 1 meter 70 hoog. "Daar is over nagedacht, kinderen kunnen erbij en mensen in een rolstoel ook. Als je lang bent, moet je misschien een beetje bukken", zegt Mariëlle van der Vlugt, coördinator het White Wall Project.

Vergunningstress

De voorbereidingen gingen niet van een leien dakje: de bedoeling was dat het kunstproject in de Lickebaert kwam te staan, tussen Vlaardingen en Maassluis, maar de vergunning kwam niet rond vanwege de voorbereidingen voor de bouw van een tunnel.

Toen zou het doek in Maassluis komen te staan, langs de Waterweg, maar ook die vergunning lukte niet en was bovendien kostbaar, zegt Van der Vlugt.

Uiteindelijk lukte het om het kunstproject in de het Beatrixpark op te zetten waar de White Wall een maand lang blijft staan en iedereen zich mag uitleven op het doek.

Opening

Het project wordt zondagmiddag door burgemeester Cor Lamers en wethouder Arno Hoekstra (o.a. Kunst en Cultuur) geopend en blijft een maand staan.

Tijdens de opening is er ook randprogrammering met muziek, theater en dans.

Het project wordt afgesloten met drie tentoonstellingen, in elk van de steden die deelnemen: Theater Koningshof in Maassluis, KADE40 in Vlaardingen en het Stedelijk Museum Schiedam.