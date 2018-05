Foto: AS Media

De politie heeft zondagmorgen in Poortugaal een 17-jarige jongen aangehouden voor inbraak. Hij zou rond 08:00 uur in verschillende schuurtjes aan de Jan van Almondestraat gereedschap hebben weggehaald.

De jongen gooide de spullen op straat. Ook in een sloot vond de brandweer gereedschap terug.

De 17-jarige is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het is niet bekend wat het motief was van de tiener.