Online petitie tegen verbouwing oude postkantoor Coolsingel

Er is een online petitie gestart tegen de bouw van een 150 meter hoge toren achter het oude postkantoor aan de Coolsingel. Volgens de initiatiefnemer is sprake van horizonvervuiling.

De bouw van de wolkenkrabber werd afgelopen donderdag door de gemeente aangekondigd. Op dezelfde dag werd de online petitie gestart. Deze is zondagochtend meer dan honderd keer ondertekend.

Het oude postkantoor is een van de weinige gebouwen dat het bombardement van 14 mei 1940 heeft overleefd. De initiatiefnemer wil dat het oude gebouw vanwege haar historische waarde ongemoeid blijft, zodat toeristen en de Rotterdamse jeugd "zich kunnen vergapen aan de bouw van toen.."

Herontwikkeling

De eigenaar van het gebouw is OMNAM Investment Group. De ontwikkelaar is van plan een vergunning aan te vragen voor de herontwikkeling, waarbij naast de toren ook woningen, een hotel, horeca en winkels in het oude postkantoorgebouw komen.

De commissie voor Welstand en Monumenten gaat het voorstel eind deze maand beoordelen. Mensen die bezwaar hebben kunnen binnenkort nog een zienswijze indienen.