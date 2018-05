Jan de Jong over het verlies van Gerard Kerkum: 'Zie hem als de vader van Feyenoord'

Feyenoord-directeur Jan de Jong heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Gerard Kerkum. Zaterdag overleed de voormalig speler en directeur van Feyenoord, nadat hij al langere tijd ziek was.

"De aanvoerder van Feyenoord is overleden", reageert Jan de Jong. "Dat was hij op het veld, maar zeker ook na zijn actieve carrière, was hij een aanvoerder buiten het veld. Ik had een speciale band met Gerard. Ik keek naar hem als een soort vader van Feyenoord. Ik heb een half jaar naast hem mogen zitten op de tribune, met groot genoegen. Een heel bijzonder man is ons ontvallen."

Een vechter

"Hij was een vechter, een strijder, een krijger. Het is ongelofelijk wat voor ziekte hij had en hoe hij daar onder leed, maar dan toch zoveel plichtsbesef hebben. Hij wilde erbij zijn toen we de beker wonnen en dat niet alleen.

Ook toen zijn teamgenoot Henk Schouten overleed was er ook geen twijfel over mogelijk, hij moest en zal nog spreken op de begrafenis van Henk. Hij zei: dit wil ik als aanvoerder toch nog doen, want we gaan afscheid nemen van een ploeggenoot. Je kan een aanvoerder zijn om prijzen te ontvangen, maar een echte aanvoerder is er als het het allermoeilijkst is. Dat was hij altijd, buiten de lijnen ook."

Mister Feyenoord

"Hij is geboren in Rotterdam in 1930. Op zevenjarige leeftijd was hij bij de opening van De Kuip. Op zeventienjarige leeftijd begon hij bij Feyenoord en heeft hij 369 wedstrijden voor de club gespeeld. Hij is drie keer kampioen geworden en heeft één keer de beker gewonnen.

Vervolgens heeft hij alle denkbare functies vervuld. Hij is directeur geweest, (ere-)voorzitter en

heeft leiding gegeven toen Feyenoord in een diepe crisis zat. Mede dankzij hem is Feyenoord weer uit de crisis gekomen. Op en buiten het veld: Mister Feyenoord."