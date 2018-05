Deel dit artikel:











Vlaardingse bijeenkomst over Turkse verkiezingen verplaatst naar Den Haag

Een bijeenkomst in Vlaardingen, die zondagavond zou plaatsvinden, over de verkiezingen in Turkije is verplaatst naar Den Haag. De eigenaar van het restaurant waar de bijeenkomst zou plaatsvinden is bedreigd. Ook de organiserende Turkse Raad in Nederland is bedreigd, zegt voorzitter Sefa Yürükel.

De Turkse Raad in Nederland is een organisatie van seculiere Turken. Volgens Yürükel komen de bedreigingen uit de hoek van aanhangers van de Turkse president Erdogan of de van de nationalistische MHP, die met de huidige regering in Turkije samenwerkt. Op de bijeenkomst zondagavond werden zo’n honderdvijftig mensen verwacht. Daar zou Ayşe Sucu van de nieuwe nationalistische IYI-partij spreken. Hij zou al op de locatie in Den Haag zijn. De IYI-partij is vorig jaar ontstaan door splitsing van de nationalistische MHP. Bedreigd

De eigenaar van het Vlaardingse restaurant bevestigt dat de bijeenkomst zondagavond is afgeblazen nadat er onder meer via sociale media bedreigingen werden geuit. Hij wil niet met zijn naam of dat van zijn restaurant in de publiciteit uit vrees voor de gevolgen. "Ik zeg er verder niets over. Ik ben een ondernemer", aldus de restauranteigenaar. Verkiezingen

Voor de komende verkiezingen in Turkije is de IYI-partij een samenwerking aangegaan met drie andere oppositiepartijen: de centrum-linkse CHP, de islamitische Gelukspartij en de centrum-rechtse Democratische Partij.