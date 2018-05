Mannen Hockey Club Rotterdam pakken brons in Euro Hockey League

De hockeymannen van Hockey Club Rotterdam hebben zondagmiddag de derde plek in de Euro Hockey League behaald. De Rotterdammers wonnen in een doelpuntrijkduel met 4-5 van Herakles uit België.

Door een veldgoal, die in de Euro Hockey League voor twee telt, stonden de Belgen na vier minuten met 2-0 voor. Daarna vielen er voor rust geen doelpunten meer.

Via Theo Hoedemakers kwam Rotterdam in de tweede helft via een veldgoal op gelijke hoogte. Een strafcorner van aanvoerder Jeroen Hertzberger bracht Rotterdam daarna op voorsprong. Maar tien minuten voor tijd scoorde Herakles een tweepunter, waardoor een verlies dreigde.

Een minuut voor tijd wist Rotterdam de winst echter toch winnen te halen door een doelpunt van Thijs van Dam. De goal moest nog even gecheckt worden door de videoscheidsrechter, maar die keurde de goal uiteindelijk goed.

Volgend jaar speelt Rotterdam niet in het Europese hockeytoernooi. De Rotterdammers eindigde dit seizoen namelijk op een teleurstellende vijfde plaats.