Deel dit artikel:











Rouwauto in brand bij uitvaartcentrum Een rouwauto (Bron: Flickr - Geert van Duinen)

Bij het uitvaartcentrum Matrice in Schiedam is zaterdagmiddag een rouwauto in brand gevlogen. Er lag en zat niemand in de auto toen de wagen vlam vatte.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Helen Theunissen, directeur van Matrice. De bezoekers van de uitvaart waren tijdens de brand in de tuin aan het condoleren en borrelen. Daarna zou de rouwauto naar het crematorium gaan. Op het moment dat de rouwauto achteruit reed, kwam er rook uit de motorkap. "Maar iedereen bleef relatief rustig, omdat we de situatie snel onder controle hadden. Het was een gekte." Theunissen is opgelucht en blij hoe de aanwezigen bij de brand hebben gehandeld. Nadat de brandweer het brandje had geblust, is er een andere rouwauto gekomen om de overleden persoon naar het crematorium te brengen. 'Familie vond het ergens komisch'

De oorzaak van de brand is onbekend. Theunissen heeft inmiddels contact opgenomen met de leverancier van de rouwauto. "Ik vind het vooral rot voor het bedrijf, want dat legt de lat heel hoog." De directeur werkt naar eigen zeggen al ruim twintig jaar goed samen met de onderneming. De oorzaak van de brand is onbekend. Theunissen heeft inmiddels contact opgenomen met de leverancier van de rouwauto. "Ik vind het vooral rot voor het bedrijf, want dat legt de lat heel hoog." De directeur werkt naar eigen zeggen al ruim twintig jaar goed samen met de onderneming. Ook heeft Theunisse gesproken met de familie van de overledene. "Ze vonden deze situatie eigenlijk wel 'grappig'. Het had wat komisch", aldus de directeur.