Ex-internationals vol lof over Dirk Kuyt na testimonial

Dirk Kuyt nam zondagmiddag definitief afscheid van het profvoetbal. De Katwijker kwam uit voor Feyenoord, Oranje en De Vrienden van Dirk. Namens Feyenoord scoorde hij in de laatste secondes nog een penalty.

Zijn ex-collega's van het Nederlands Elftal waren na afloop zeer over hem te spreken. Al maakte Edwin van der Sar, nu directeur van Ajax, het Kuyt wel moeilijk met doelpunten maken. "Ik weet niet wat die verdedigers aan het doen waren het laatste kwartier, ze gingen van links naar rechts. Maar het enige wat ze niet deden was het Dirk moeilijk maken.

Ik heb wel mijn best gedaan, maar uiteindelijk was die penalty me toch te machtig", zegt de oud-keeper van het Nederlands elftal met een knipoog.

Wesley Sneijder noemde de voetbalmiddag fantastisch. "Dirk heeft het verdiend. We zijn samen bij het Nederlands Elftal gekomen en eigenlijk hebben we alles doorlopen. We hebben veel mooie momenten beleefd en minder mooie momenten gekend. Je deelt lief en leed samen. Vaak ben je samen van huis en dat gaat het ook over andere dingen."

Rafael van der Vaart heeft ook mooie woorden voor hem over. "Het is een harde werker en hij is mentaal super sterk. Altijd vechten voor zijn plekje en het nog krijgen ook. Dat hij zo mag afsluiten bij Feyenoord; dat is een droomscenario."

Een andere spits die terugkeerde bij Feyenoord is Robin van Persie. Hij speelde ook samen Feyenoord-held Kuyt. "Ik heb één jaar met hem bij Feyenoord gespeeld en acht jaar bij Oranje. Ook buiten het veld gaan we heel goed met elkaar om. We hebben door de jaren heen een heel mooie band opgebouwd. Hij is niet alleen een collega, maar ook een vriend."