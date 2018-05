Deel dit artikel:











Mariniers beulen burgers af in 24-uurs bootcamp Bootcamp Mariniers

Bivakkeren in een militair kamp en midden in de nacht uit je slaap gehaald worden voor een pittige bootcamp. Honderdzeventig burgers deden dit weekend in het Hoge Bergse Bos uit vrije wil mee met 'Meet the Marines'.

"Ik vind het gewoon lekker," zegt een uitgeputte deelnemer. "Het teamwork, de fysieke inspanning, het verleggen van je grenzen, ook mentaal." 24 uur lang werden de deelnemers aangespoord het uiterste uit zichzelf te halen. Zo'n twintig mariniers en oud-mariniers begeleidden de teams, die moesten rennen, zwemmen, roeien, klimmen en opdrukken. "Vooral 's nachts was het erg zwaar," vertelt een vrouwelijke deelneemster. "Had je na een zware bootcamp net even een paar uurtjes geslapen, werd je er midden in de nacht weer uitgehaald." Toch overweegt ze volgend jaar weer mee te doen: "Het is echt heel bijzonder." Oud-marinier en organisator Jan van de Werken: "We laten ze zien dat ze veel meer kunnen als ze in een team goed samenwerken en elkaar helpen en aansporen. Het is soms loodzwaar, maar op deze manier kunnen ze ook een beetje ruiken aan wat wij vaak hebben meegemaakt." Volgend jaar wordt weer een nieuwe editie van 'Meet the Marines' georganiseerd.