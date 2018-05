Dirk Kuyt over testimonial: 'Ik voel me bevoorrecht'

Dirk Kuyt heeft zondagmiddag genoten van zijn afscheidswedstrijd. Tijdens de Dirk Kuyt Testimonial speelde Kuyt zijn laatste wedstrijd voor 'zijn' Feyenoord-supporters. "Het was een heel mooie dag."

Iedereen in zijn omgeving was er vanmiddag bij. "Mijn familie, mijn eigen gezin, mijn moeder, vrienden, duizenden supporters in een vol stadion, spelers, trainers: ze waren er allemaal vandaag. Dat voelde heel bevoorrecht. Ik kreeg ook mooie woorden van verschillende trainers en spelers, de burgemeester en de KNVB. Het moet even landen want het was wel heel veel."

Kuyt was uiteindelijk blij dat hij toch nog een goal mocht maken. "Ik vond het mooi dat van der Sar zoiets had van: als hij een goal wil maken, moet hij hem er gewoon inschieten, anders houd ik hem gewoon tegen. Zo hoort het ook. Het was heerlijk om op deze manier af te sluiten. Gewoon in het hoekie, klaar ermee."

Toekomst

De carrière van Kuyt zit er nu echt op. Hij wordt trainer van Feyenoord Onder 19. "Ik heb dit jaar UEFA-A afgerond. Dat houdt in dat ik trainer mag zijn bij topamateurs of assistent. Of de Onder 19 zou kunnen doen. Ik heb nu een ervaringsjaar nodig dus ik ben heel blij met de onder 19. In de tussentijd wil ik het werk wat ik met Van Geel heb gedaan, weer oppakken. Dat het in het voetbal is en bij Feyenoord; dat wil ik heel graag. Maar op welke manier, dat moeten we na drie jaar gaan bekijken."

Het trainerschap van Feyenoord O19, daar kijkt Kuyt in ieder geval heel erg naar uit. "Ik heb heel veel zin om met zo'n icoon als Cor Adriaanse, die al zolang op Varkenoord loopt, te werken en die gasten beter te maken. Mijn doelstelling is om zoveel mogelijk jongens hier te laten spelen en kampioen te worden."