Vrouw valt van 'funband' in Zuidland Het incident aan de Krommedijk in Zuidland (Bron: AS Media)

Op het Spui aan de Krommedijk in Zuidland is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer zat op een opblaasbare funband, die door een boot over het water werd getrokken. Ze viel op een gegeven moment in het water.

De boot die de vrouw over het water werd trok is gezonken. Op dit moment onderzoekt de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De politie meldt dat de gezonken speedboot zo snel mogelijk zal worden geborgen.