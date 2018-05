Eerste vegan foodfestival in Rotterdam

Veganisme is hip en al lang geen extremistische levenswijze van geitenharensokken-types meer. Dit weekend werd in Rotterdam voor het eerst een groot Vegan Food & Drink Festival gehouden met 35 foodtrucks en stands.

In Wijkpark het Oude Westen werden allerlei gerechten verkocht zonder dierlijke producten. Van veganistishe roti tot falafel, vegan ijs en hamburgers van tofu.

Katja Richters van de Nederlandse Vereniging van Veganisten: "De trend voor dit jaar bij restaurants is dat er ook veganistische gerechten op de kaart staan. Zo niet, dan loop je echt heel erg achter. Het is echt hip nu. Een enorm verschil met tien jaar geleden, toen je er nog voor naar de natuurwinkel moest en uit eten gaan echt problematisch was voor veganisten."

Veganisme is een levenswijze waarbij geen dierlijke producten worden geconsumeerd of gebruikt. Geen vis, vlees, boter, melk of eieren en zelfs geen honing, leer of wol. De meeste veganisten vinden dat dieren op geen enkele manier gebruikt mogen worden. Voor de voeding worden plantaardige alternatieven gebruikt.