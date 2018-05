Landzaat over komst naar Feyenoord als assistent: 'Het was het goede moment'

Danny Landzaat was zondagmiddag te gast bij de Dirk Kuyt Testimonial in De Kuip. Volgend jaar is dat stadion ook de werkplek van de voormalig middenvelder van de club. Hij wordt assistent van trainer Giovanni van Bronckhorst.

De komst naar Feyenoord was niet meteen beklonken. "Het duurde even en uiteindelijk was het gelukkig rond. Ik ben hier de komende twee jaar assistent. Ik verwacht een heel mooie en goede periode. Ik kijk er positief naar toe."

Landzaat kon bij AZ ook naar het eerste elftal schuiven. Maar Feyenoord heeft voor hem iets extra's. "Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook de timing; het was een mooi moment om hier voor te gaan. Het voelde gelijk goed, daar wilde ik voor gaan.

Nu ga ik eerst even bijkomen en heb ik binnenkort een gesprek met 'Gio'. Maar ik ga ook even op vakantie omdat het even heeft geduurd. Even het koppie leeg maken en dan lekker voorbereiden op een goede start."