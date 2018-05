Deel dit artikel:











Storing voor scheepvaart Spijkenisserbrug opgeheven Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug is zondagavond getroffen door een storing. Even na 22:00 uur was de storing verholpen. De scheepvaart had last van deze storing en was daarom een uur gestremd.

Het wegverkeer had hier geen last van. Zaterdag was de brug ook al defect. Het is niet de eerste keer dat de Spijkenisserbrug getroffen wordt door een storing. Die van zondag is de zestigste in drie jaar tijd.