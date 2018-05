Deel dit artikel:











Van der Mark weer de beste in Engeland Michael van der Mark (Bron: ANP - Vincent Jannink)

Michael van der Mark kan terugkijken op een zeer geslaagd weekend in het WK Superbike op het circuit van Leicestershire. De Rotterdamse motorcoureur kwam zondag in Groot-Brittannië, net als een dag ervoor, als eerste over de finish.

In de achttiende ronde greep Van der Mark de koppositie, die hij vervolgens niet meer afstond. De Rotterdammer finishte met een voorsprong van ruim twee seconden op de Turkse Kawasaki-coureur Toprak Razgatlioglu. Wereldkampioen Jonathan Rea uit Groot-Brittannië werd derde. Van der Mark is na deze dubbele zege in Leicestershire opgeklommen van de vierde naar de derde plaats in het algemene klassement. Hij heeft 163 punten, 82 minder dan Rea en achttien minder dan de Brit Chaz Davies.