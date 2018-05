Deel dit artikel:











Meer vertrouwen in oom agent dan in de buurman Foto: Archief / Tom van Vark

Mensen in de regio Rijnmond hebben meer vertrouwen in politie, rechters en het leger, dan in elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen in de Tweede Kamer, de EU, de pers en kerken is nog lager.

In 2017 gaf meer dan vijftig procent van de Rijnmonders boven de 15 jaar aan vertrouwen te hebben in de medemens. Het vertrouwen in politie, leger en rechters schommelt rond de 60 en 70 procent. Uit het onderzoek blijkt dat Dordtenaren van de genoemde instanties het minste vertrouwen hebben in de pers (zo'n 30 procent). Voor Rotterdammers zijn dit de kerken (30 procent). Ook het vertrouwen in de Tweede Kamer, de EU en banken schommelt rond dit percentage. Landelijk ligt het vertrouwen in de medemens op zo'n 60 procent. Uitschieter is de stad Zwolle: daar geeft meer dan 70 procent van de bevolking aan vertrouwen te hebben in elkaar.