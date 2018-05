RijnmondExamenkoorts (12): Vakantie! Of nog niet...

Week drie van de examens is aangebroken. Vmbo'ers mogen al vakantie vieren: zij hebben geen examens meer gepland staan. Havisten maken maandag biologie en vwo'ers gaan met kunst en TeHaTex aan de slag.

Joanne is de enige examenreporter die maandag in actie moet komen. Maar ook zij mag, na haar examen biologie, genieten van vakantie.



Jelle Knibbe, de vwo'er die cum laude wil slagen dit jaar, blikte maandagmorgen terug op zijn examens. "Ik ben opzich wel positief", zei hij op Radio Rijnmond. "Ik zag op tegen Duits, maar dat viel uiteindelijk mee."

Naast slagen met cijfers boven de 8, hoopt Jelle een 10 voor wiskunde in de wacht te slepen. Dat levert hem 250 euro op van zijn docent . Of hij die twee doelen gaat halen, is nog niet helemaal duidelijk: Jelle heeft zijn examens niet of nauwelijks nagekeken.

"Daar ga je alleen maar van zitten stressen. Ik ben ook niet het type dat al die antwoorden gaat onthouden", vertelde hij. Op het correctievoorschrift van wiskunde heeft hij wel even een blik geworpen. "Het meeste ziet er goed uit, maar je kan altijd ergens een stom schrijffoutje maken." To be continued, dus.

En nu? Vakantie vieren? "Ik moet van m'n moeder een baantje gaan zoeken, maar ik weet niet of ik daar zoveel zin in heb...", besluit Jelle.