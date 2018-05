Flaneren over voormalig station Hofplein

Op de plek waar je tot 2010 de trein naar Den Haag pakte, is nu een dakpark ingericht. Over het dak van voormalig station Hofplein kan vanaf eind deze week geflaneerd worden.

"Vanaf aanstaande vrijdag is het dak geopend, vanaf 10:00 uur tot zonsondergang", vertelt Bas Kesselaar van Havensteder over het Luchtpark Hofbogen. In het park kunnen bezoekers in het gras loungen, picknicken, of wandelen in de tuin met fruitbomen en -struiken.

Ook is een gedeelte van het park ingericht als evenemententerrein, wat al enkele jaren wordt gebruikt voor verschillende theatervoorstellingen. "Als er evenementen worden georganiseerd, kunnen bezoekers daar aan deelnemen. En kijk naar het uitzicht! Hier kan je, in het groen, de stad beleven."

Monument

Het complete dak van de Hofbogen is 1,8 kilometer lang en loopt tot aan de snelweg A20. Het eerste deel daarvan is ingericht als publiek park. Wat er met de oude spoorlijn en de rest van het dak gaat gebeuren, is nog niet bekend.

"De Hofbogen zijn een monument", zegt Kesselaar. Vestia en Havensteder zijn als corporatie eigenaar van de bogen, ProRail is eigenaar van het dak. "We hebben afgesproken dat we de bogen en het dak samen gaan verkopen."

Het is vervolgens aan de nieuwe eigenaar om van het dak iets moois te maken. "Die moet samen met de gemeente kijken wat een goede invulling is. 1,8 km is natuurlijk een heel eind".

Het park wordt zondagmiddag officieel geopend met een grote picknick. Maar ook voor die tijd kunnen nieuwsgierige Rotterdammers al een kijkje nemen: vanaf vrijdagochtend 10:00 uur is het park geopend.