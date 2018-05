Uitgebreide terugblik Dirk Kuyt Testimonial in Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond wordt er uitgebreid terugblik op de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt in De Kuip. De Katwijker werd vorig seizoen met Feyenoord kampioen en kreeg zondag zijn eigen testimonial.

Zo stonden onder meer de Liverpool-legendes Steven Gerrard en Jamie Carragher op het veld. Ook trokken oud-internationals als Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en oud-Feyenoorders Pierre van Hooijdonk, Salomon Kalou en Pascal Bosschaart hun voetbalschoenen weer aan. Dit onder de leiding van onder meer Louis van Gaal.

In SC Rijnmond zie je een samenvatting van de middag en uiteraard komen alle hoofdrolspelers, inclusief Dirk Kuyt zelf, aan het woord.

Verder is er in het regionale sportprogramma aandacht voor het Europese avontuur van HC Rotterdam, Neptuniaan Benjamin Dille en de Ronde van Katendrecht. Tot slot waren we bij de laatste wedstrijd van zowel Rob Jacobs (Neptunus-Schiebroek) als Jan Everse (BVCB), die zijn loopbaan afsloot met het kampioenschap in de tweede klasse D.

Sportclub Rijnmond begint maandag om 17:30 en wordt daarna ieder uur herhaald.