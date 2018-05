Deel dit artikel:











Schiedamse chauffeur mishandeld door 17-jarige jongen

Een taxichauffeur uit Schiedam is in de nacht van zondag op maandag mishandeld in Breda. Een klant die niet wilde betalen, sloeg de chauffeur met een vuurwapen op zijn hoofd.

Er werden ook schoten gelost, maar de chauffeur werd niet geraakt. De dader, een jongen van 17 uit Den Haag, sloeg op de vlucht, maar kon een uur later worden aangehouden. Hij lag te slapen in een portiek van een verzorgingshuis, een paar wijken verder dan waar de ruzie was. Het vuurwapen is door een alerte getuige in de buurt gevonden. De dader had dat op zijn vlucht weggegooid.