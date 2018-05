Nu echt: Chloortransporten Botlek stoppen in 2021

AkzoNobel in de Botlek stopt uiterlijk in 2021 met chloortransporten. De fabriek sprak vorig jaar al de intentie uit om dit te gaan doen, maar maandag zijn de officiële handtekeningen gezet.

De chloorfabriek in de Botlek wordt gesplitst, waardoor de productie kan doorgaan tijdens onderhoud. Dan hoeft er dus niet langer chloor van elders te worden gehaald om aan de vraag in de haven te voldoen.

Protesten

Chloortransporten zijn sinds 2006 verboden tenzij er grote noodzaak is. De treinen reden vooral 's nachts en vaak ook door woonwijken. Bewoners en milieu-organisaties uit onder meer de Drechtsteden hebben jarenlang geprotesteerd tegen het vervoer van de giftige stof uit angst voor een ongeluk in de plaatsen waar de trein langskwam.

Licht ontvlambare stoffen als chloor leveren een extra risico op voor brand. In het geval van brand kunnen wagons met chloor exploderen.

Afsplitsing

Bij AkzoNobel in de Botlek wordt eens in de twee jaar onderhoud uitgevoerd. Op dat moment ligt de fabriek stil en komt de aanvoer van chloor vanuit elders. Vanaf 2021 moet de fabriek van AkzoNobel zo gesplitst zijn, dat er tijdens onderhoud via een andere productielijn kan worden doorgewerkt en de toevoer van chloor vanuit andere plekken dus niet nodig is.

"Dankzij het splitsen van de fabriek kunnen we straks continue onze producten direct aan klanten leveren via pijpleidingen", zegt Knut Schwalenberg van AkzoNobel. Dankzij de afspraken met het Rijk kunnen we de betrouwbaarheid en veiligheid van de productie in de Botlek nog verder verbeteren."