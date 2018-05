Kinderen uit Mookhoek zamelen elektronisch afval in voor schoolreisje

Leerlingen van basisschool De Boemerang uit Mookhoek zijn er maar druk mee. Tot en met 22 juni verzamelen zij zo veel mogelijk elektronisch afval uit hun dorp in. Daarmee hopen ze de E-waste race van de Hoeksche Waard te winnen.

De scholieren uit groep 6-7-8 trekken alles uit de kast om de race te winnen. Zo gaan zij maandagmorgen Mookhoek door met zelfgemaakte flyers. Alle apparaten met een stekker of batterij kunnen bij de De Boemerang worden ingeleverd.

Eyes on the prize

Er wordt gelijk al afval gedoneerd. Zo loopt één van de jongens met een PlayStation 3 in zijn handen, maar hij komt niet in de verleiding om die stiekem zelf te houden. "Ik ga hem niet mee naar huis nemen. Want als we winnen, dan gaan we een dag naar Nemo."

Die prijs is het belangrijkste voor de klas. Dat het inleveren van de apparaten goed is voor het milieu, omdat het niet bij het restafval beland en dus gerecycled kan worden, weet de klas best. Maar een dag met z'n allen naar technologiemuseum Nemo in Amsterdam, daar doen ze het voor.

Kleine school

Met een kleine klas van 17 leerlingen moeten de Mookhoekers wel hard aan de bak om kans te maken op het dagje uit, zou je denken. "Maar het gaat niet om hoeveel we ophalen met de school. Het gaat om het gemiddelde", legt één van de leerlingen uit. "Wij hebben maar 17 leerlingen in de klas en we hopen dat dat daarom in ons voordeel werkt", vult Juf Ria aan.

Maar ook dan zal het moeilijk worden: in de Hoeksche Waard doen nog negen andere scholen mee die verslagen moeten worden. Gelukkig weet een van de leerlingen een prima tactiek om te winnen. "Ik woon in Strijen, dus ik ga ook nog heel Strijen langs."