Stefan de Vrij van Lazio Roma naar Inter

Stefan de Vrij vervolgt zijn loopbaan bij Internazionale uit Milaan. De voormalig Feyenoorder bevestigde maandag vlak voor de training van het Nederlands elftal dat hij overeenstemming heeft bereikt met Inter over een vijfjarig contract.

De Vrij speelde de afgelopen vier jaar bij Lazio Roma en weigerde daar zijn aflopende verbintenis te verlengen. De overstap van Rome naar Milaan lag gevoelig omdat beide clubs in de race waren voor het laatste Champions League-ticket voor komend seizoen. Op de slotdag van de Italiaanse competitie pakte Inter door een overwinning bij Lazio de vierde plek in handen. Mede door een veroorzaakte strafschop was De Vrij de schlemiel bij Lazio in zijn afscheidswedstrijd tegen zijn nieuwe club.